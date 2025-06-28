خاص| تفاصيل مصير عبدالله السعيد في الزمالك وموقف اللاعب

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك عن موقف القلعة البيضاء تجاه عبدالله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وأكد المصدر في تصريحات خاصىة لـ “صدي البلد” أن الزمالك يتمسك بموقفه المالي تجاه عبدالله السعيد، فى الوقت الذي يرغب فيه اللاعب فى الحصول على مقابل يوازي خبرته ومكانته، ما أدى إلى تجميد المفاوضات مؤقتًا، ومن المنتظر أن يعقد جلسات خلال الأيام المقبلة لمحاولة لتقريب وجهات النظر.

واشار المصدر، أن اللاعب لم يعقد أي جلسات مع إدارة الزمالك لمناقشة ملف التجديد بسبب الجوانب المالية للعقد الجديد، بالإضافة إلى مدة التعاقد، ما حال دون التوصل لاتفاق نهائي.

واختتم المصدر، أن عبد الله السعيد طلب الحصول على 35 مليون جنيه فى الموسم الواحد، بالإضافة إلى التجديد موسمين فى الوقت الذى يسعى فيه الأبيض التجديد للاعب مقابل 25 مليون ولمدة موسم واحد، وكان اللاعب أبدى مرونة فى مدة العقد، إلا أن المقابل المادى لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنه.

ويذكر أن القائمة الأولية للزمالك ضمت فقط اللاعبين الذين لا تزال عقودهم سارية، فيما تُرك الباب مفتوحًا أمام إمكانية قيد السعيد لاحقًا فى حال التوصل لاتفاق نهائي بشأن التجديد.