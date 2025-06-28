مصر تحقق 3 ذهبيات جديدة في اليوم الرابع ببطولة أفريقيا للسلاح بنيجيريا

نجح لاعبو ولاعبات منتخب مصر للسلاح في مواصلة تألقهم ببطولة أفريقيا المقامة بمدينة لاجوس النيجيرية خلال الفترة من 25 وحتى 29 يونيو الجاري، بعدما نجحوا في إضافة 3 ميداليات ذهبية جديدة مع انطلاق منافسات الفرق لتستمر مصر في صدارة جدول الميداليات باجمالي 18 ميدالية بواقع 8 ذهبيات و 5 فضيات و 5 برونزيات.

ونجح اليوم فريق سلاح السيف للرجال في حصد الميدالية الذهبية بعد الفوز على منتخب تونس في المباراة النهائية بنتيجة 45-41، كما توج منتخب سلاح الشيش للسيدات بالميدالية الذهبية عقب الفوز على منتخب تونس أيضًا في النهائي بنتيجة 45-39.

وجاءت الذهبية الثالثة عن طريق منتخب سيف المبارزة للرجال الذي نجح في الفوز على منتخب جنوب أفريقيا في المباراة النهائية بنتيجة 45-26.

وجاءت قائمة منتخب مصر لسلاح السيف للرجال كالتالي: زياد السيسي، محمد عامر، أدهم معتز، أحمد هشام فيما ضمت قائمة منتخب مصر لسلاح الشيش للسيدات كل من نهى هاني، ملك حمزة، سارة حسني، جنى إيهاب، بينما تضم قائمة منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة للرجال كل من محمد السيد، محمد ياسين، محمود محسن، محمود السيد.

ويترأس بعثة منتخب مصر في نيجيريا الكابتن أيمن منير، النائب الأول لرئيس الاتحاد المصري للسلاح.

ويضم الجهاز الفني والإداري كلًا من: السيد سامي، المدير الفني لسلاح سيف المبارزة، ماهر حمزة، المدير الفني لسلاح الشيش، خالد شريف، مدرب سلاح السيف، أيمن غنيم، مديرًا إداريًا، ومازن الشابوري، ورنا الحسيني، حكامًا.

بينما يتواجد في الجهاز الطبي كلًا من: الدكتور مجدي الصباغ، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، الدكتور أحمد عبد الغني، طبيب علاج طبيعي، والدكتورة غادة عاطف، أخصائي تأهيل حركي.