منتخب مصر للناشئين يبدأ الإعداد لكأس العالم تحت 17 عاما في قطر

بدأ منتخب مصر تحت 17 عاما صباح اليوم السبت أولى مراحل الإعداد لبطولة كأس العالم المقبلة، والمقررة إقامتها في قطر خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر 2025، بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.

وخضع اللاعبون لقياسات بدنية دقيقة تحت إشراف طبيب المنتخب الدكتور عمرو طه، بهدف الوقوف على الحالة البدنية لكل لاعب قبل وضع برنامج الإعداد الفني والبدني المناسب.

وتأهل منتخب مصر إلى النهائيات العالمية بعد مشوار شاق في بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث ضمن مقعده في المونديال بعد أن أنهى دور المجموعات في المركز الثالث، محققا نتائج مميزة رغم قوة المنافسين.

وطلب أحمد الكاس، المدير الفني للمنتخب، تقريرا مفصلا عن نتائج القياسات البدنية، تمهيدا لوضع خطة تدريبية متكاملة تواكب متطلبات المشاركة في هذا الحدث العالمي الكبير.

وخلال معسكر الفريق، عقد الكاس جلسة تحفيزية مع اللاعبين، شدد فيها على أهمية الاستعداد المبكر والتركيز في كل التفاصيل، مؤكدا أن الانضباط والالتزام هما مفتاح الظهور بمستوى مشرف يعكس تطور الكرة المصرية في فئة الناشئين.