مستشار هيئة الرعاية: المبادرات الرئاسية بمثابة قفزات في الرعاية الصحية

قال الدكتور عصام بشارة مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إنّ المبادرات الرئاسية كانت تعكس رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإيمانا منه بحق المصريات في رعاية صحية متميزة، موضحا أن هذه المبادرات كانت تمثل حلولا سريعة وناجزة للمشكلات، بالتالي تعتبر قفزات في الرعاية.

التأمين الصحي الشامل

وأضاف «بشارة»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الخدمات التي قدمتها الهيئة العامة للرعاية الصحية للمستفيدات من منظومة التأمين الصحي الشامل في مختلف المحافظات كانت أكثر من ناجحة وغير مسبوقة، سواء من خلال المبادرات الرئاسية مثل مبادرة الكشف المبكر عن الأورام، أو فحص المقبلين على الزواج، مشيرا إلى أن جزء منها يشمل تثقيف صحي وتوعية للمجتمع بشكل عام بعادات صحية جديدة، إلى جانب الاهتمام العام بالصحة.

مجانية الخدمات المقدمة

وتابع: «الخدمات التي تقدم تعتبر مجانية بالكامل لكل السيدات والمنتفعات، إذ أنهم أكثر من 2 مليون سيدة، كما أنه في حالة وجود زائر من محافظة أخرى يعاني من مشكلة صحية طارئة، فإنه يستمتع أيضا بمجانية هذه الخدمات رغم أنه غير مقيم في هذه المحافظة»، لافتا إلى أن النظام الإلكتروني والرقمنة ساهم في تسهيل الكثير من الإجراءات.