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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ثورة التصحيح والبناء.. كيف مهدت 30 يونيو لرؤية مصر 2030؟

ثورة 30
ثورة 30
إسراء عبدالمطلب

مثّلت ثورة 30 يونيو لحظة فارقة في التاريخ المصري الحديث، حين خرج الملايين من أبناء الشعب المصري لاستعادة هويتهم الوطنية، وتصحيح المسار الذي كاد أن يُفقد البلاد استقرارها ومكانتها. 

ولم تكن الثورة مجرد احتجاج شعبي ضد جماعة متطرفة، بل كانت تعبيرًا عن إرادة جماعية لإنقاذ الدولة، واستعادة مؤسساتها، والانطلاق نحو مستقبل أكثر وضوحًا واستقرارًا.

ثورة 30 يونيو

ثورة 30 يونيو

وفي هذا السياق، قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد رفض لحكم جماعة متطرفة، بل شكلت نقطة تحول لاستعادة الدولة المصرية لقدرتها على التخطيط الاستراتيجي، وإطلاق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضح أن الثورة أنهت حالة الفوضى، ومهّدت الطريق لوضع رؤية وطنية طموحة قادرة على قيادة البلاد نحو مستقبل أفضل.

وأضاف البدوي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الشرعية الشعبية التي منحتها الثورة للقيادة السياسية، كانت حافزًا قويًا لانطلاق مشروعات كبرى في البنية التحتية، والمدن الجديدة، والكهرباء، والزراعة، وتنمية محور قناة السويس، بما يعكس تطبيقًا عمليًا لمحاور رؤية 2030، لافتًا إلى أن هذه الطفرة جاءت رغم التحديات الكبرى مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما يعكس متانة مؤسسات الدولة بعد الثورة.

واختتم البدوي مؤكدًا أن رؤية مصر 2030 تقوم على أبعاد متكاملة تشمل التنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، والاستدامة البيئية، والابتكار، وتطوير المؤسسات، وتوفير الطاقة، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية تعبر عن إيمان الدولة بحق كل مواطن في حياة كريمة ومستقبل آمن، وهو ما تسعى لتحقيقه بشراكة مجتمعية واسعة.

30 يونيو ثورة 30 يونيو مصر 2030 رؤية مصر 2030

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