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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اليوم.. انطلاق بطولة الجمهورية لرياضة صيد الأسماك بالإسكندرية بمشاركة واسعة

بطولة الجمهورية لصيد الأسماك
بطولة الجمهورية لصيد الأسماك
محمد سمير

انطلقت صباح اليوم، الأحد، فعاليات بطولة الجمهورية لرياضة صيد الأسماك للصيد بالجر والجيجنج والكاستنج، والصيد بالتسقيط، والتي ينظمها الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك، بالتعاون مع نادي الإسكندرية الرياضي “سبورتنج” ونادي اليخت المصري، وتستمر حتى 30 يونيو الجاري.

وتُقام البطولة تحت رعاية المهندس محمد قداح، رئيس الاتحاد، وبمشاركة نخبة من الصيادين والفرق من مختلف الأندية والهيئات، وتحت إشراف لجان تنظيمية وفنية وتحكيمية متخصصة.

ويشارك في البطولة 81 لاعبًا ولاعبة يمثلون 24 فريقًا من مختلف أنحاء الجمهورية.

وبدأت فعاليات اليوم الأول بتجميع المشاركين على مارينا نادي اليخت بالإسكندرية في الثامنة مساءً، لإتمام الإجراءات والاستعداد لبدء منافسات الصيد صباح اليوم، الأحد، من بحري والمكس وميامي على أن تختتم البطولة الاثنين.

وتهدف البطولة إلى تشجيع ونشر ثقافة الصيد الرياضي وفق ضوابط وقوانين الحفاظ على البيئة، خاصة بين فئات الشباب والناشئين، كما تأتي ضمن خطة الاتحاد لنشر رياضة صيد الأسماك في مصر بالتعاون مع الاتحاد الدولي والمنظمة الدولية لرياضة صيد الأسماك (IGFA) وتحت مظلة وزارة الشباب والرياضة.

ويتخلل الحدث منافسات على عدد من الجوائز للمراكز الأولى للفرق وللمراكز الفردية، وتشمل:

* كأس المركز الأول (تفوق عام)
* كأس المركز الثاني (تفوق عام)
* كاس المركز الثالث (تفوق عام)
* كأس أكبر سمكة في البطولة.
* كأس أفضل صائد.
* كأس مركز أول وثاني وثالث ( التسقيط).

وتقام البطولة تحت إشراف المنطقة الشمالية برئاسة خالد البهتيمي.

وتضم اللجنة العليا للبطولة عددًا من الشخصيات البارزة في مجال رياضة الصيد، إلى جانب لجنة تحكيم برئاسة اللواء أحمد نصر، ولجان متخصصة لإدارة البطولة من مختلف الجوانب.

جدير بالذكر أن مصر ستستضيف بطولة كأس العالم لصيد الأسماك في عام 2028 بمدينة الجونة بعد حصولها على ثقة الجمعية العمومية للاتحاد الدولي.

الجمهورية لرياضة صيد الأسماك للصيد بالجر والجيجنج والكاستنج الصيد بالتسقيط الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك

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