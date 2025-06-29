كل ما تريد معرفته عن مواجهة منتخب مصر أمام ألمانيا بمونديال شباب اليد

يخوض منتخب شباب كرة اليد ، بقيادة مديره الفني مجدي أبو المجد، مواجهة قوية أمام نظيره الألماني اليوم الأحد لتحديد أصحاب المركزين الخامس والسادس فى بطولة العالم المقامة حاليا في بولندا ، تقام المباراة فى الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة وستنقل عبر قناة أون سبورت.

وفاز منتخب شباب اليد على نظيره السلوفينى بنتيجة 33-30 فى آخر مبارياته علي تحديد المراكز ، بعد الخسارة من نظيره البرتغالي 30-26 في ربع النهائي..

ونجح منتخب مصر فى التأهل إلى الدور الرئيسي بالعلامة الكاملة، متصدرًا المجموعة الثامنة، بعد الفوز على السعودية والبحرين وإسبانيا في دور المجموعات.

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كل من: يوسف وليد، يوسف ناجي، محمد مؤمن، عمر بركة، عمر عدلان، محمد عبدالغني، محمد صلاح، زياد حشاد، محمد وائل، فراس مروان، يوسف عبدالغني، محمد عماد (أوكا)، زياد عبدالرحيم، ياسين سالم، عمر هيمن، معاذ عزب، بلال إبراهيم مسعود، وأحمد تغيان، ويرأس البعثة نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد.