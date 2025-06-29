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مانشستر سيتي يحلق بالأرقام.. الأكثر تسديدًا وتسجيلًا في مجموعات مونديال الأندية 2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مانشستر سيتي يحلق بالأرقام.. الأكثر تسديدًا وتسجيلًا في مجموعات مونديال الأندية 2025

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
باسنتي ناجي

شارك الإعلامي أمير هشام منشوراً بشأن مانشستر سيتي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام:"مانشستر سيتي في مجموعات كأس العالم للأندية 2025 

◉ الأكثر تسديدًا (60)
◉ الأكثر تسديدًا على المرمى (28) 
◉ الأعلى تسجيلًا للأهداف (13) ".

أبدى البرتغالي روبن نيفيز، نجم وسط فريق الهلال السعودي، ثقته الكبيرة في قدرة "الزعيم" على تقديم مباراة قوية أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، في المواجهة المنتظرة التي تجمع الفريقين فجر الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وأكد نيفيز، في تصريحات لشبكة "DAZN" العالمية، أن الهلال يمتلك ما يكفي من الإمكانيات والطموح لمقارعة الكبار، مستشهدًا بالتعادل الإيجابي الأخير أمام ريال مدريد بهدف لمثله، قائلًا: "علينا أن نتذكر كيف قاتلنا أمام ريال مدريد، ويجب أن نلعب أمام مانشستر سيتي بنفس الروح والعقلية القتالية".

وأضاف النجم البرتغالي: "نعلم جيدًا أن مانشستر سيتي واحد من أفضل ثلاثة أندية في العالم، لكنه ليس فريقًا لا يُقهر، نحن نملك عناصر مميزة قادرة على صناعة الفارق سواء من العمق أو عبر الأطراف، والمباراة ستُحسم بتفاصيل دقيقة".

وشدد نيفيز على أهمية الاستعداد الذهني والفني، موضحًا: "نمتلك القدرة على تنفيذ أكثر من أسلوب هجومي، لكن كل شيء يتوقف على طريقة لعب الخصم وسير المباراة. أنا من نوعية اللاعبين الذين يحبون الاستحواذ، وأجيد بناء الهجمات من الخلف وكذلك الاختراق بالتمرير أو الركض من العمق".

واختتم حديثه برسالة تفاؤل للجماهير: "نستعد بشكل جيد لهذه المواجهة الصعبة، ولدينا فرصة حقيقية في المنافسة والتقدم بعيدًا في البطولة. نعلم أن التحدي كبير، لكننا نؤمن بأنفسنا وقدرتنا على صناعة التاريخ".

مانشستر ستي امير هشام مانشستر

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