قرار جمهوري.. الرئيس السيسي يعفو عن محكوم عليهم بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

تزامنًا مع الاحتفالات بالذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 332 لسنة 2025، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم.

يأتي هذا القرار، الذي يعكس روح التسامح والرغبة في منح فرصة ثانية، كجزء من المبادرات الرئاسية المستمرة لدعم الاستقرار المجتمعي وإعادة دمج الأفراد في نسيج الوطن.

وتحتفل مصر في 30 يونيو بذكرى الثورة التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان، التي صنفتها الحكومة لاحقا جماعة إرهابية.

وعادة، يصدر رئيس الجمهورية قرارات العفو الرئاسي في المناسبات والأعياد الوطنية والدينية الهامة، والتي تشمل عيدي الفطر والأضحى وعيد الشرطة وثورة 25 يناير وعيد تحرير سيناء في 25 أبريل وثورة 23 يوليو وثورة 30 يونيو وعيد القوات المسلحة في 6 أكتوبر.

وتخضع قرارات العفو الرئاسي لشروط ومعايير محددة لضمان تطبيقها على الحالات التي تستحق ذلك بما يتماشى مع القانون والدستور ومع الحرص على عدم المساس بالأمن العام، وتراجع أجهزة وزارة الداخلية المعنية ملفات السجناء ويتم تطبيق العفو على من تنطبق عليه الشروط.