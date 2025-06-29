بعد ارتباطه بالأهلي والزمالك.. شلاسك البولندي يهاجم أسد الحملاوي لهذا السبب

أصدر نادي شلاسك فروتسواف البولندي، اليوم الأحد، بيانًا رسميًا أعلن فيه مغادرة اللاعب الفلسطيني أسد الحملاوي، معسكر الفريق بشكل مفاجئ ودون الحصول على إذن، وسط تقارير تشير لاقترابه من الانتقال إلى الأهلي أو الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال النادي في بيانه: "يؤسفنا أن نبلغكم بأن أسد الحملاوي، مهاجم الفريق الأول، غادر معسكر الفريق في ترزيبنيكا يوم السبت الماضي دون إذن مسبق من إدارة النادي"، مشيرًا إلى أن اللاعب كان يشارك بشكل طبيعي في التدريبات والمباريات الودية ضمن الاستعدادات للموسم الجديد 2025/2026.

وأضاف البيان: "ما فعله اللاعب يُعد سلوكًا غير مهني، ولا يتماشى مع مبادئ الاحتراف، كما يُعد خرقًا لبنود العقد واللوائح التنظيمية المعمول بها".

وأوضح النادي أن الحملاوي ووكيله حاولا في الفترة الماضية الضغط على الإدارة للموافقة على رحيله، رغم أن عقده مستمر حتى يونيو 2027 ويتضمن شرطًا جزائيًا يتيح له الرحيل حال دفع المبلغ المنصوص عليه، وهو ما لم يحدث حتى الآن، حيث لم يتلقَ النادي أي عروض قريبة من القيمة المطلوبة.

وتابع النادي: "رغم دخول مفاوضات متقدمة مع أحد الأندية الخارجية، ووجود عرض مقبول مبدئيًا، أقدم اللاعب على مغادرة المعسكر في محاولة للضغط على الإدارة، وهو تصرف نرفضه تمامًا، ويُعد إخلالًا بالعقد".

وأكد النادي أنه قرر وقف كافة المفاوضات المتعلقة بانتقال اللاعب، مشددًا على أنه لن يوافق على رحيله إلا في حال وصول عرض يرضي الإدارة ماليًا، كما سيُباشر اتخاذ إجراءات قانونية للحفاظ على حقوقه، بسبب تصرف اللاعب الذي وصفه البيان بأنه "غير محترم للنادي وزملائه وجماهيره".

يُذكر أن أسد الحملاوي انضم إلى شلاسك فروتسواف في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وشارك في 16 مباراة سجل خلالها 7 أهداف.