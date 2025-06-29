قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة والتطبيق من يوليو 2025
هل تأخير الصلاة بغير عذر ذنب؟.. الإفتاء تجيب
رفع الحد الأقصى لـ أسعار السجائر.. تعديلات جديدة على ضريبة القيمة المضافة
وزير النقل يتفقد الطريق الإقليمي لمتابعة موقع حادث مصرع 18 فتاة ويؤكد: السواق كان شارب
بالذهب والحرير.. استبدال كسوة الكعبة المشرفة على يد 159 صانعًا وفنيًا
إعلام إسرائيلي: إلغاء جلسات محاكمة نتنياهو بسبب تقارير استخبارية وأمنية
وزير الخارجية والهجرة يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان
تصل لـ 4800 جنيه.. تفاصيل زيادة ضريبة القيمة المضافة على الكحوليات
دفع مخالفات المرور أونلاين.. الخطوات والرابط
رسالة نارية من خالد الغندور للإعلام الأهلاوي
كلنا في القبور .. شمس البارودي ترد على منتقدي اعتزالها الفن
هل يسدل الستار؟.. أرقام وبطولات شيكابالا بالزمالك تشهد قبل القرار الأخير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد ارتباطه بالأهلي والزمالك.. شلاسك البولندي يهاجم أسد الحملاوي لهذا السبب

أسد الحملاوي
أسد الحملاوي
إسراء أشرف

أصدر نادي شلاسك فروتسواف البولندي، اليوم الأحد، بيانًا رسميًا أعلن فيه مغادرة اللاعب الفلسطيني أسد الحملاوي، معسكر الفريق بشكل مفاجئ ودون الحصول على إذن، وسط تقارير تشير لاقترابه من الانتقال إلى الأهلي أو الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال النادي في بيانه: "يؤسفنا أن نبلغكم بأن أسد الحملاوي، مهاجم الفريق الأول، غادر معسكر الفريق في ترزيبنيكا يوم السبت الماضي دون إذن مسبق من إدارة النادي"، مشيرًا إلى أن اللاعب كان يشارك بشكل طبيعي في التدريبات والمباريات الودية ضمن الاستعدادات للموسم الجديد 2025/2026.

وأضاف البيان: "ما فعله اللاعب يُعد سلوكًا غير مهني، ولا يتماشى مع مبادئ الاحتراف، كما يُعد خرقًا لبنود العقد واللوائح التنظيمية المعمول بها".

وأوضح النادي أن الحملاوي ووكيله حاولا في الفترة الماضية الضغط على الإدارة للموافقة على رحيله، رغم أن عقده مستمر حتى يونيو 2027 ويتضمن شرطًا جزائيًا يتيح له الرحيل حال دفع المبلغ المنصوص عليه، وهو ما لم يحدث حتى الآن، حيث لم يتلقَ النادي أي عروض قريبة من القيمة المطلوبة.

وتابع النادي: "رغم دخول مفاوضات متقدمة مع أحد الأندية الخارجية، ووجود عرض مقبول مبدئيًا، أقدم اللاعب على مغادرة المعسكر في محاولة للضغط على الإدارة، وهو تصرف نرفضه تمامًا، ويُعد إخلالًا بالعقد".

وأكد النادي أنه قرر وقف كافة المفاوضات المتعلقة بانتقال اللاعب، مشددًا على أنه لن يوافق على رحيله إلا في حال وصول عرض يرضي الإدارة ماليًا، كما سيُباشر اتخاذ إجراءات قانونية للحفاظ على حقوقه، بسبب تصرف اللاعب الذي وصفه البيان بأنه "غير محترم للنادي وزملائه وجماهيره".

يُذكر أن أسد الحملاوي انضم إلى شلاسك فروتسواف في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وشارك في 16 مباراة سجل خلالها 7 أهداف.

شلاسك فروتسواف أسد أسد الحملاوي الأهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكم في دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم

الحكم في دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم.. السبت

1200 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

1200 جنيه| سعر الجنيه الذهب يواصل النزيف وعيار 21 مفاجأة

معاش ربات البيوت

لكل ست معندهاش شغل.. احصلي على معاش ربات البيوت بهذه الطريقة

باقي 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باقي 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا عن هؤلاء المشتركين

رئيس الوزراء

بعد ترحيلها بقرار رسمي| هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة 30 يونيو بالقانون

الإيجار القديم

امتداد العقود لجيل واحد.. مصطفى بكري يتقدم بتعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم

صورة أرشيفية

بلاغ رسمي ضد فنان شهير بسبب مشاجرة مرورية بحدائق الأهرام

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم 29-6-2025

ترشيحاتنا

مجلس الشيوخ

بعد بيان الهيئة الوطنية للانتخابات.. تعرف على شروط الترشح لمجلس الشيوخ

النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب

النائب هشام الحصرى يطالب بمد فترة تقنين الأراضى الزراعية بقانون أملاك الدولة

النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب

نائبة حماة الوطن: 30 يونيو طوق النجاة من الفوضى.. وبداية عهد جديد

بالصور

رصف وتوسعة طريق الزقازيق بلبيس أمام قرية العصلوجي بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يُفاجئ مجمع خدمات قرية بردين ومركز صحة الأسرة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس المصريين الأحرار لـ صدى البلد: 30 يونيو أعظم ثورة في التاريخ الحديث.. ونتأهب للانتخابات بتحالفات غير سياسية

النائب الدكتور عصام خليل
النائب الدكتور عصام خليل
النائب الدكتور عصام خليل

ليلى علوى وبيومي فؤاد.. انطلاق تصوير فيلم «ابن مين فيهم»

فيلم ابن مين فيهم
فيلم ابن مين فيهم
فيلم ابن مين فيهم

فيديو

شمس البارودي

كلنا في القبور .. شمس البارودي ترد على منتقدي اعتزالها الفن

شيرين عبد الوهاب

بعد الغناء «بلاي باك».. معجبة تغني لايف في حفل شيرين على المسرح

لعبة الحبار

Squid Game.. صدمة جماهيرية بعد ختام الموسم الثالث

السيارة

القبض على شخص تسبب فى انقلاب سيارة على كوبرى بمدينة نصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: طريق دمنهور – دسوق كارثة أخرى في الانتظار

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

المزيد