المصري: وافقنا على انتقال أحمد عيد للأهلي ولا نمانع في رحيله

كشف ميمي عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط بالنادي المصري البورسعيدي، عن موقف أحمد عيد الظهير الأيمن للفريق.

وقال عبد الرازق في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: “لغاية هذه اللحظة لم نحسم رحيل أحمد عيد للأهلي، وكامل أبو علي علاقته كويسة مع جميع الأندية”.

وأضاف أنه ليس لدينا أي أزمة في انتقال أحمد عيد للأهلي واللاعب أبدى رغبته في الانتقال للأهلي وأي لاعب في مصر يحلم بالانضمام للأهلي.

وتابع أننا نعمل على مشروع أكاديميات في جميع أحياء بورسعيد للانتقاء مواهب جديدة للنادي المصري من ضمن التخطيط وأتمنى أن يحالفني التوفيق في مهمتي الجديدة مع المصري.