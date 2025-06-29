منتخب الشباب يحتل المركز السادس بمونديال اليد

احتل منتخب شباب اليد المركز السادس لبطولة العالم بعد الهزيمة أمام ألمانيا 27/26 اليوم في المباراة التي أقيمت بينهما لتحديد المركزين الخامس والسادس بالمونديال .

كان منتخب مصر فاز على سلوفينيا في مباراة تحديد المراكز من الخامس للثامن قبل أن يخسر اليوم أمام ألمانيا في مباراة قوية للغاية بين الطرفين .

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وتضم قائمة منتخب شباب اليد ببطولة العالم كل من: يوسف وليد، يوسف ناجي، محمد مؤمن، عمر بركة، عمر عدلان، محمد عبدالغني، محمد صلاح، زياد حشاد، محمد وائل، فراس مروان، يوسف عبدالغني، محمد عماد (أوكا)، زياد عبدالرحيم، ياسين سالم، عمر هيمن، معاذ عزب، بلال إبراهيم مسعود، وأحمد تغيان، ويرأس البعثة نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد.