الصفقة رقم 3.. مودرن سبورت يضم عماد حمدي لاعب الإسماعيلي السابق

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت، برئاسة الدكتور وليد دعبس، إتمام التعاقد مع عماد حمدي لاعب فريق الإسماعيلي السابق، وذلك ضمن خطة النادي لتدعيم الفريق بعناصر مميزة خلال الموسم الجديد.

عماد حمدي، الذي يجيد اللعب في مركزي المساك ووسط الملعب، يعد أحد أبرز اللاعبين في الدوري المصري الممتاز، وقدم مستويات متميزة خلال المواسم الماضية، ويعد ثالث صفقة لفريق مودرن سبورت استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد من دوري نايل.



مودرن سبورت يعلن التعاقد مع رشاد المتولي



وسبق أن أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت، إتمام التعاقد مع لاعب الوسط رشاد المتولي لاعب فريق بتروجت السابق، ضمن خطة النادي لتدعيم الفريق في الموسم الجديد.

رشاد المتولي صاحب الـ 24 عامًا أحد العناصر المميزة والواعدة بالدوري المصري خلال الفترة الأخيرة، وعلى المستوى الدولي شارك مع منتخب الشباب تحت قيادة كابتن ربيع ياسين.

ويعد المتولي ثاني صفقات فريق مودرن سبورت الصيفية استعداداً لانطلاق الموسم الجديد من دوري نايل.