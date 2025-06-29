كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن أخر تصريحات محمد ناجي جدو مدرب فريق بيراميدز وذلك عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال جدو :"يورتشيتش جدد تعاقده مع بيراميدز وأتمنى استمرار ماييلي مع الفريق".

وقال محمد ناجي جدو في تصريحات إعلامية عبر شاشة "دي إم سي: “الجميع داخل نادي بيراميدز كان يحلم بالتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، والكل كان عايز ياخدها”.

وأضاف: “يمكن لأول مرة في التاريخ نادي يفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا وهو ماخدش الدوري في بلده”، مشيرا: “على صعيد الدوري، خسرنا 6 نقاط قدام فاركو والبنك الأهلي ودول كانوا السبب في ضياع لقب الدوري مننا”.

واستكمل: “لو كنا كسبنا ماتش من الاتنين دول كنا كسبنا الدوري، ومكناش دخلنا في جو القضايا والمحكمة الدولية، ولسه ممكن الدوري يروح لبيراميدز لو كان قرار المحكمة الرياضية لصالحنا إن شاء الله”.