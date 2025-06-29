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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تحت رعاية قرينة الرئيس.. مجلس النواب يستضيف سفيرات برنامج "ريحانة"

سفيرات برنامج "ريحانة"
سفيرات برنامج "ريحانة"
حسام الحارتي

استضاف مجلس النواب سفيرات البرنامج القيادي لتمكين الفتيات "ريحانة" – أحد أبرز برامج التمكين المدعومة من  السيدة/ انتصار السيسي ، قرينة رئيس الجمهورية – إلى جانب عدد من المشاركين في المؤتمر الوطني للنشء.

جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى تعزيز الثقافة البرلمانية وترسيخ قيم الولاء والانتماء والمواطنة لدى الأجيال الصاعدة، وبرعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبدعوة كريمة من النائبة الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وتأتي هذه الزيارة البرلمانية في إطار اهتمام القيادة السياسية بتأهيل النشء والشباب، وإعداد كوادر واعية وقادرة على الانخراط الفعّال في الشأن العام والمشاركة في صياغة مستقبل الوطن.

وحظيت هذه الزيارة بدعم وتعاون كامل من مجلس النواب، تجسيدًا لدوره التوعوي والتثقيفي تجاه الأجيال الجديدة.

وفي مستهل اللقاء، عبّر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن ترحيبه الشديد بوفد برنامج "ريحانة" والمشاركين في المؤتمر الوطني للنشء، ناقلاً تحياته ودعمه الكامل لمثل هذه المبادرات الوطنية الرائدة، مؤكدًا أن مجلس النواب يفتح أبوابه دومًا أمام شباب مصر وفتياتها من أجل تعزيز الحوار المجتمعي وبناء الوعي السياسي السليم.

وشهدت الزيارة، تنظيم جولة ميدانية شملت أروقة المجلس، حيث تعرف المشاركون على قاعة الجلسات العامة، والمكتبة، ومتحف مجلس النواب، بالإضافة إلى الاطلاع على عدد من الوثائق والصور التاريخية النادرة التي توثق لمحطات هامة في تاريخ الحياة النيابية في مصر .

كما تضمنت الزيارة، محاضرة تعريفية حول تاريخ العمل النيابي في مصر، شارك فيها النشء والنائبات بسلسلة من الحوارات والنقاشات حول دور البرلمان في الحياة السياسية، وآليات سنّ القوانين، وأهمية الدور الرقابي والتشريعي للمجلس.

كان في استقبال الوفد أيضاً المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، الذي قدّم شرحًا مفصلًا عن آليات العمل داخل المجلس، وسير الجلسات، والجهود التي تُبذل لدعم التواصل مع الشباب والفتيات وتعزيز إدماجهم في الحياة العامة.

وتوّجت الزيارة بحضور المشاركين جزءًا من الجلسة العامة من داخل شرفات القاعة الرئيسية، ليشهدوا عن قرب كيفية إدارة الحوار البرلماني وطرح مشروعات القوانين، ما منحهم تجربة واقعية ثرية تعزز من انتمائهم الوطني وتعمّق فهمهم لطبيعة عمل السلطة التشريعية.

و شارك في الزيارة من قيادات الوزارة كل من اللواء إسماعيل الفار مساعد أول الوزير، و جيهان حنفي وكيل الوزارة لتنمية النشء، وإيمان عثمان مدير عام رعاية الموهوبين والمبدعين، إلى جانب ممثلي "ريحانة" من مختلف المحافظات، وذلك برفقة النائبة الدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب.

ويُعد برنامج "ريحانة"، الذي يُنفذ تحت رعاية كريمة من قرينة السيد رئيس الجمهورية، أحد أبرز المبادرات الوطنية لتمكين الفتيات المصريات، وتنمية مهاراتهن القيادية والمعرفية، وتأهيلهن للمشاركة الفاعلة في بناء الجمهورية الجديدة.

وتجسد هذه الفعالية نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، وعلى رأسها مجلس النواب ووزارة الشباب والرياضة، بما يعكس حرص الدولة على إعداد جيل مستنير من النشء والفتيات، مسلح بالوعي والمعرفة وروح الانتماء الوطني الأصيل.

وزارة الشباب والرياضة الثقافة البرلمانية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

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