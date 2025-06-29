الثقافة: ثورة 30 يونيو أنقذت الثقافة الوطنية وأعادت الاعتبار للهوية المصرية

أكدت رضوى هاشم، المتحدث باسم وزارة الثقافة، أن الوزارة منذ اللحظة الأولى ترفع شعار الحفاظ على الهوية الوطنية، وتعزيز الانتماء من خلال العديد من البرامج والمشروعات التي انطلقت منذ اللحظة الأولى لثورة 30 يونيو حتى الأن.

وقالت رضوى هاشم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الخلاصة، عبر فضائية المحور، أنه شهدت وزارة الثقافة خلال الأيام الماضية افتتاح 3 مواقع ثقافية في قلب سيناء، منهم أحد المواقع كان قد دمر في مرحلة الإرهاب السود على مصر، ولكن الثقافة نجحت في عودة هذا المكان من جديد وأن يصبح منبر ثقافي متميز.

وتابعت المتحدث باسم وزارة الثقافة، أن هناك الكثير من المواقع الثقافية التي تتم افتتاحها منها قصور الثقافة في المحافظات والنجوع والتي استطاعت أن تكمل دورها في العديد من المواقع، وهناك المبادرات التي تعزز الهوية الوطنية خاصة في المحافظات الحدودية .

وأشارت رضوى هاشم إلى أن ثورة 30 يونيو أنقذت الثقافة الوطنية وأعادت الاعتبار للهوية المصرية.

