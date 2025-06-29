"المحبة العملية" في عظة الأحد للقس استفانوس صبحي

أذيعت، صباح اليوم، كلمة للأب القس استفانوس صبحي كاهن كنيسة السيدة العذراء بالمعادي، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وذلك ، في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

محبة الأعداء

وتناول الأب القس من خلال قراءات قداس اليوم، وهو الأحد الرابع من شهر بؤونة، وموضوع إنجيله وهو "محبة الأعداء" في إنجيل معلمنا لوقا والأصحاح السادس، مشيرًا إلى أعمال المحبة - القانون الذهبي في المعاملات، وتتمثّل في: تقديم المحبة والإحسان والإقراض وعمل الرحمة، لأن غاية السلوك المسيحي هو إعلان محبة الله للبشر، "بَلْ أَحِبُّوا أَعْدَاءَكُمْ، وَأَحْسِنُوا وَأَقْرِضُوا وَأَنْتُمْ لاَ تَرْجُونَ شَيْئًا، فَيَكُونَ أَجْرُكُمْ عَظِيمًا وَتَكُونُوا بَنِي الْعَلِيِّ، فَإِنَّهُ مُنْعِمٌ عَلَى غَيْرِ الشَّاكِرِينَ وَالأَشْرَارِ" (لو ٦: ٣٥).