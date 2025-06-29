هندسة المطرية تفتح أبواب المستقبل: في ملتقى التوظيف والتدريب السنوي

نظّمت كلية الهندسة بالمطرية – جامعة حلوان ملتقاها السنوي للتوظيف والتدريب، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عمرو أحمد عبد الهادي عميد الكلية، الدكتور وليد عرابي وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب، وتحت اشراف الدكتورة نهى نبيل وكيل الكلية للدراسات العليا والقائم بعمل وكيل الكليه لشئون خدمه المجتمع والبيئة، بمشاركة نخبة من الشركات والمكاتب الاستشارية الرائدة في مختلف مجالات الهندسة.

عقد الملتقي بحضور الدكتور عمرو عزت سلامة رئيس اتحاد الجامعات العربية ووزير التعليم العالي الأسبق، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، الدكتور جودة غانم رئيس قطاع شئون المعاهد الخاصة بوزارة التعليم العالي.

قام بتنظيم فعاليات الملتقى الدكتور محمد حلمي مدير مركز الخدمه العامه للاستشارات الهندسيه والبيئية ومنسق الأنشطة الطلابيه بالكليه والعديد من الساده أعضاء هيئة التدريس الدكتور أحمد حليم و الدكتور أشرف صلاح و الدكتور محمد الموصلي و الدكتورة سارة أسماعيل والدكتوره نهال مجدى، كما شارك إتحاد طلاب هندسه المطريه في تنظيم الحدث للتأكيد على حرص جامعة حلوان والكلية على دعم طلابها وخريجيها، وفتح آفاق مهنية جديدة أمامهم من خلال تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، وكان اليوم حافلًا بالتفاعل المثمر، والنقاشات الهادفة، والتجارب الملهمة.

الملتقى كان فرصة واعدة من أجل فتح آفاق واسعة أمام الطلاب والخريجين عبر فرص تدريبية ومهنية تُمكّنهم من الانطلاق بثقة نحو مسيرتهم المهنية، حيث عُقد بمشاركة أكثر من 40 شركة ومكتب استشاري في مختلف مجالات الهندسة، الذين ساهموا بحضورهم وتفاعلهم في إثراء فعاليات الملتقى، ومدّ جسور التواصل بين سوق العمل وطلاب وخريجي الكلية.

حيث شارك هذا العام في الملتقى كبرى المكاتب و الشركات في قطاع الهندسة المدنية و المعمارية منها شركة دار الهندسة و شركة المقاولون العرب و شارك من قطاع هندسة السيارات شركة النصر للسيارات و شركةMCV مرسيدس و كيان و العديد من الشركات و الوكلاء.



ويُعد الملتقى منصة فعّالة للتواصل بين الطلاب وسوق العمل، حيث شارك عدد كبير من الشركات المتخصصة في مجالات: هندسة القوى الميكانيكية، التصميم الميكانيكي، هندسة السيارات، الهندسة المعمارية، الهندسة المدنية.

كما تضمن الحدث عددًا من المحاضرات التعريفية التي قدمتها الشركات المشاركة، والتي سلطت الضوء على الفرص المتاحة للخريجين وآليات التطور المهني داخل تلك المؤسسات.

وشاركت الهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD) في الملتقى بمحاضرة حول الخدمات التي توفرها للطلاب المصريين، بما في ذلك فرص التدريب في ألمانيا، ودعم مشروعات التخرج، آليات المشاركة في المسابقات الطلابية الدولية.

كذلك تضمن الملتقى الإعلان عن إطلاق مجموعة من برامج الدراسات العليا البينية المهنية الجديدة، التي تهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل وتعزيز المهارات التطبيقية لدى المهندسين في التخصصات المتداخلة.

