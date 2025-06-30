أحمد حسام: والدي زرع في قلبي حب الزمالك

كشف أحمد حسام، لاعب فريق الزمالك السابق، عن علاقته العاطفية القوية بالنادي، مشيرًا إلى أن والده كان دائمًا مشجعًا وفيًا للزمالك، وكان يصطحبه لحضور المباريات في صغره، مما جعله يتربى على حب القلعة البيضاء والانتماء لها.

الزمالك سينافس على جميع البطولات بالموسم الجديد

أكد حسام خلال تصريحاته لبرنامج “ملعب أون”، أن الزمالك قادر على المنافسة في جميع البطولات خلال الموسم القادم، خاصة بعد التدعيم بالصفقات الجديدة التي يحتاجها الفريق لسد الثغرات وتقديم مستوى قوي يليق باسم الزمالك.





شيكابالا… أسطورة داخل وخارج الملعب

وتحدث أحمد حسام عن قائد الفريق محمود عبد الرازق “شيكابالا”، قائلاً: “شيكا أسطورة حقيقية، وجوده مهم جدًا في غرفة الملابس، ويمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة”، متمنيًا استمراره حتى نهاية عقده، بل والبقاء لموسم إضافي: “نحبه ونريده أن يستمر، وسندعمه في أي قرار يتخذه”.





زيزو خسارة فنية كبيرة ولكن الزمالك لا يقف على أحد

وأشار لاعب الزمالك إلى أن رحيل أحمد سيد “زيزو” كان خسارة كبيرة على المستوى الفني، واصفًا إياه بأنه أفضل لاعب في مصر، لكن شدد على أن الفريق لا يتوقف على أي لاعب، مؤكدًا أن التوقيت كان صعبًا ولكن الفريق نجح رغم الظروف في التتويج بكأس مصر.





عبد الله السعيد لاعب فريد من نوعه

وفي ختام حديثه، أثنى أحمد حسام على عبد الله السعيد، معتبرًا إياه من أفضل اللاعبين الذين أنجبتهم الكرة المصرية، قائلاً: “عبد الله السعيد مش سهل يتعوض، وهو لاعب استثنائي لا يتكرر بسهولة في الملاعب المصرية”



