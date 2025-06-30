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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم جنوب أفريقيا السابق: أداء صن داونز في مونديال الأندية كان الأفضل بين الأندية الأفريقية

صن داونز
صن داونز
رباب الهواري

تحدث بينيت منجوني لاعب منتخب جنوب أفريقيا وفريق صن داونز السابق، عن أداء الأندية الإفريقية في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال بينيت منجوني في حواره مع ستاد المحور:"سأقول فقط بعض الكلمات عن أداء الفرق الإفريقية بشكل عام في بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، لقد لعبت جميع الفرق بشكل رائع، كثير من الناس لم يتوقعوا منا كأفارقة أن نؤدي بهذا المستوى، لكننا قدمنا أداءً جيدًا جدًا والآن، الأوروبيون يعرفون أن لدينا نحن الأفارقة موهبة، وأننا قادرون على المنافسة وظهر هذا في مواجهة الأهلي أمام بورتو وصن داونز ضد بوروسيا دورتموند بالإضافة إلى الوداد أمام مانشستر سيتي وفوز الترجي أمام لوس أنجلوس الأمريكي".

وأضاف:"آمل في المرة القادمة، عندما نواجه هذه الفرق في في كأس العالم للأندية، أن نقدم أداءً أفضل من هذه المرة وأنا أُقدّر كثيرًا المدربين والأجهزة الفنية للأندية الأوروبية، على الطريقة الاحترافية التي تعاملوا بها. ويبدو أنهم أدركوا أن الأفارقة منضبطون ومحترفون مثلهم تمامًا. المشكلة فقط ربما أنهم لا يُقيّموننا بالطريقة التي نقيم بها أنفسنا. نحن نعلم أننا لدينا الأفضل".

وأكمل:"يجب أن أقول إن صنداونز لعب بشكل ممتاز في هذه البطولة وكان أفضل فريق إفريقي، حصد أربع نقاط في ظل هذا الضغط الكبير. واللاعبون قدموا أداءً رائعًا. تحية كبيرة، كبيرة، كبيرة لهم، أنا أعلم أنه في المرة القادمة، سيتم أخذ عدد أكبر من لاعبينا. فالأمر يتعلق أكثر بمنح الفرصة للشباب الصاعدين في إفريقيا".

وأردف:"هي أيضًا رسالة تحفيز لكل شخص يملك الموهبة ويستحق الفرصة، فعندما تبذل الجهد وتُركز في ما تريده، وما تطمح لتحقيقه في حياتك، ستتمكن من الوصول إليه. ابذل الجهد، ركّز، استمع للمدربين وللطاقم الفني، وكن منضبطًا، وستصل إلى كل المراحل".

واختتم حديثه قائلًا:"انظروا إلى المرحلة التي وصلت إليها هذه الفرق الإفريقية الأربع، إنها من أفضل المراحل على الإطلاق. كل لاعب يحلم بالوصول إلى كأس العالم للأندية واللعب بهذه البطولة فلنقل: أحسنتم يا أفارقة، أحسنتم يا صنداونز، أحسنتم يا الوداد والأهلي والترجي أحسنتم جميعًا، لعبتم بشكل ممتاز. واصلوا هكذا. وإلى إداراتكم، ورؤسائكم، ومالكي الأندية والجماهير: فلتفخروا بأن فرقكم لعبت بشكل رائع".

صن داونز الأهلي بورتو كأس العالم للأندية أخبار الرياضة

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