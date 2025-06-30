كريم رمزي: مصير شيكابالا لم يحسم بعد.. وميدو ولجنة التخطيط يضغطون لاستمراره

كشف الإعلامي كريم رمزي عن أن قائد نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا لم يحسم قراره النهائي بشأن الاعتزال حتى الآن، وسط رغبة كبيرة من داخل النادي في استمراره حتى نهاية عقده.

وكتب رمزي عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك":

"شيكابالا حتى اللحظة الحالية لم يحسم أمره بشأن اعتزاله، وهناك نسبة كبيرة تسعى إنه يكمل مع فريقه حتى نهاية عقده. لجنة التخطيط بالكامل وعلى رأسها ميدو تسعى لاستمرار شيكابالا، لكن حتى الآن مفيش حسم للأمر ."

ويترقب جمهور الزمالك القرار النهائي لقائدهم المحبوب، في ظل مكانته الكبيرة داخل الفريق ودوره المؤثر فنيًا ومعنويًا داخل غرفة الملابس.