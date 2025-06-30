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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رضا عبدالعال: أحد أعضاء إدارة الزمالك لا يريد استمرار شيكابالا مع الفريق

شيكابالا
شيكابالا
رباب الهواري


أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو"  أن هناك ضغوط من بعض أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك لإجبار محمود عبد الرازق شيكابالا على اعتزال كرة القدم قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.


وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" ما علمته أن أحد أعضاء إدارة الزمالك لا يريد استمرار شيكابالا مع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء في الموسم المقبل ويسعى لإجباره على اعتزال كرة القدم ".

وأضاف:" من وجهة نظري أنه لابد من رحيل دونجا ومصطفى شلبي وعبد الله السعيد عن الزمالك في الموسم الجديد ".

الزمالك شيكابالا رضا عبدالعال اخبار الزمالك اخبار الرياضة

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