فرج عامر: أندية أوروبا بحاجة للفوز بكأس العالم للأندية لحماية مواهب البرازيل

قال المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إن فوز الأندية الأوروبية ببطولة كأس العالم للأندية مهم، مشيرًا إلى تأثير البطولة على سوق المواهب العالمية، وخاصة في البرازيل.

وكتب عامر عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك":

"أندية أوروبا لازم تكسب بطولة كأس العالم للأندية، لأنها بتفضي أندية البرازيل من المواهب الكروية بصفة مستمرة".

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لمواجهة مرتقبة أمام يوفنتوس الإيطالي، في الأول من يوليو، ضمن أقوى مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتحمل المواجهة طابعًا تاريخيًا، حيث تشير الإحصائيات إلى تفوق واضح للنادي الملكي. فقد التقى الفريقان في 21 مباراة رسمية، حقق خلالها ريال مدريد الفوز في 11 مباراة، مقابل 8 انتصارات ليوفنتوس، بينما حسم التعادل مرتين فقط.

ويُعد هذا السجل من أسوأ الأرقام ليوفنتوس في مواجهاته القارية، مما يضع ضغطًا كبيرًا على الفريق الإيطالي لتقديم أداء قوي أمام أحد أكثر الأندية تتويجًا في العالم