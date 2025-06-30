قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هجوم مسلح يودي بحياة رجلي إطفاء خلال مواجهة حريق في ولاية أيداهو الأمريكية
الأعلى منذ 3 سنوات ..ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي خلال الربع الثالث من العام الـمالي
ما هي أفضل أعمال شهر الله المحرم؟.. احذر الوقوع بهذا الذنب
فتح باب التحويل بين المدارس غداً .. اعرف الضوابط والرسوم والأوراق المطلوبة
قصة تاسوعاء.. لماذا أمر النبي بصيام يوم قبل عاشوراء؟
سعر الدولار رسميا مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين
جدول امتحانات الثانوية العامة | طلاب النظام القديم يؤدون "التفاضل والتكامل" غداً
أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد الزيادة.. هل وصلت 100 جنيه؟
حدث ليلا| إطلاق نار يستهدف رجال إطفاء في أمريكا...الأرصاد تحذر: شبورة مائية ورياح نشطة على الوجه البحري والسواحل الشمالية
لطلاب الثانوية العامة.. أغذية تقلل التوتر النفسي وأخرى تُفاقمه
5 خطوات سهلة لـ زيادة الرزق والتوفيق في حياتك.. لا تفوّتها
متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر بمستهل تعاملات الإثنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد طلعت: الحمد لله إن الأهلي متأهلش

خالد طلعت
خالد طلعت
باسنتي ناجي

شارك الناقد الرياضي خالد طلعت منشوراً بشأن النادي الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد طلعت:"الحمد لله إن الأهلي متأهلش ".

وكان قد أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي استقبل صباح اليوم، مبلغ 2.9 مليون دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وسبق واستقبل 7.9 مليون دولار، بإجمالي 10.8 مليون دولار.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: الاهلي يستحق الحصول على 11.5 مليون دولار نظير المشاركة في مونديال الأندية والتعادل في مباراتين خلال دور المجموعات، وهناك أموال متبقية حوالي 700 ألف دولار تحت حساب الضرائب الأمريكية، وقد يحصل النادي الأهلي على جزءًا منه، وهو ما يحدده الاتحاد الدولي.

وأضاف: الفيفا أرسل المبالغ المالية للفرق المشاركة في فترة وجيزة للغاية، والأهلي استقبل مبلغ ضخم للغاية وهو 10.8 مليون دولار، وقد يقوم باستغلاله في ضم لاعبين مميزين.

وزاد: من الممكن حال رحيل وسام أبوعلي، بمبلغ مالي كبير يتجه النادي الأهلي في التعاقد مع مصطفى محمد.

وأكمل: من الممكن أن وسام أبوعلي يتم بيعه بمبالغ مالية كبيرة، ويحقق النادي ارباح مالية كبيرة. ويستغلها في صفقة آخرى هجومية.

خالد طلعت الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليوباترا بقت بكام؟.. قرار رسمي بزيادة أسعار السجائر في مصر المحلي والأجنبي

كليوباترا بقت بكام؟.. قرار رسمي بزيادة أسعار السجائر اليوم في مصر المحلي والأجنبي

زيادة أسعار السجائر اليوم.. بكم علبة الكليوباترا بأنواعها في الأكشاك؟

زيادة أسعار السجائر اليوم.. بكم علبة الكليوباترا والأجنبي في الأكشاك؟

معاش

معاش شهري لربات البيوت دون وظيفة

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد الزيادة.. هل وصلت 100 جنيه؟

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد الزيادة.. هل وصلت 100 جنيه؟

حادث الاوتوستراد

الونش دهس أسرة كاملة.. مصرع سيدة وابنتها وإصابة زوجها وآخر في حادث الأوتوستراد

رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا مع بداية السنة المالية الجديدة عن هؤلاء المشتركين

رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا مع بداية السنة المالية الجديدة عن هؤلاء المشتركين

حادث المنوفية

النيابة العامة: حبس مالك التريلا المتسببة في حادث إقليمي المنوفية

امتحانات الثانوية العامة

والد طالبة ثانوية عامة يستغيث: لجنة بنتي كلها غش.. وأطالب الوزير بالتحقيق

ترشيحاتنا

شيكابالا

أمير هشام: شيكابالا بقيمته وتاريخه لا يستحق هذا التعامل من جانب الزمالك

أسد الحملاوي

أمير هشام: الزمالك مهتم بالتعاقد مع أسد الحملاوي

الاهلي

خالد طلعت يكشف عدد لاعبي الأهلي الراحلين..تفاصيل

بالصور

لقطات من المؤتمر الصحفي لمسرحية المللك لير

يحيي الفخراني
يحيي الفخراني
يحيي الفخراني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الأول

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: 30 يونيو… لحظة الخلاص وميلاد الجمهورية الجديدة

المزيد