شارك الناقد الرياضي خالد طلعت منشوراً بشأن النادي الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد طلعت:"الحمد لله إن الأهلي متأهلش ".

وكان قد أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي استقبل صباح اليوم، مبلغ 2.9 مليون دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وسبق واستقبل 7.9 مليون دولار، بإجمالي 10.8 مليون دولار.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: الاهلي يستحق الحصول على 11.5 مليون دولار نظير المشاركة في مونديال الأندية والتعادل في مباراتين خلال دور المجموعات، وهناك أموال متبقية حوالي 700 ألف دولار تحت حساب الضرائب الأمريكية، وقد يحصل النادي الأهلي على جزءًا منه، وهو ما يحدده الاتحاد الدولي.

وأضاف: الفيفا أرسل المبالغ المالية للفرق المشاركة في فترة وجيزة للغاية، والأهلي استقبل مبلغ ضخم للغاية وهو 10.8 مليون دولار، وقد يقوم باستغلاله في ضم لاعبين مميزين.

وزاد: من الممكن حال رحيل وسام أبوعلي، بمبلغ مالي كبير يتجه النادي الأهلي في التعاقد مع مصطفى محمد.

وأكمل: من الممكن أن وسام أبوعلي يتم بيعه بمبالغ مالية كبيرة، ويحقق النادي ارباح مالية كبيرة. ويستغلها في صفقة آخرى هجومية.