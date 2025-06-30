أمير هشام: شيكابالا بقيمته وتاريخه لا يستحق هذا التعامل من جانب الزمالك

كشف الإعلامي أمير هشام ، عبر “بلس 90” مفاجأة بشأن اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا.

وقال أمير هشام: "غالبية أعضاء مجلس إدارة الزمالك يرغبون في إعلان شيكابالا قرار اعتزاله رسميًا، رغم أن البعض عندما يخرج للإدلاء بتصريحات للإعلام يقول عكس ذلك".

وأكمل : "ميدو اقنع شيكابالا بالبقاء لموسم آخر، لكن الواقع أن إدارة النادي لا تستطيع مواجهة اللاعب بوجهة نظرهم بضرورة اعتزاله وختام مسيرته، ولذلك قاموا بالإعلان عن الأمر بشكل غير مباشر".

وأضاف : "حتى الآن الموقف 50% هو استمرار شيكابالا، وبعد جلسة ميدو هو أقرب للتواجد مع الفريق في الموسم القادم، لكنه لا يريد البقاء وهو غير مرغوب فيه من جانب مجلس الإدارة، واللاعب على علم بكل التفاصيل".

واختتم: "الواقع يختلف تماما عن التصريحات الاعلامية لأعضاء مجلس الزمالك، في ظل عدم وجود جراءة المواجهة فيما يتعلق بالأمور الجماهيرية.. وحتى الآن اللاعب نفسه لم يخرج لتوضيح موقفه النهائي.. شيكابالا بقيمته وتاريخ لا يستحق هذا التعامل من جانب إدارة النادي".