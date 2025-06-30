منال عوض في برقية تهنئة لرئيس الوزراء: 30 يونيو من أعظم الثورات في تاريخ مصر

هنأت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة.

ذكرى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة

وأكدت وزيرة التنمية المحلية في تهنئتها: يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة إحتفال مصرنا الغالية بذكرى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة.

وتابعت الدكتورة منال عوض في نص البرقية: داعين الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة التاريخية على سيادتكم وأبناء القوات المسلحة والشرطة البواسل بمزيد من التقدم والنجاح مقدرين ما قدموه من عطاء ليصنعوا واحدة من أعظم الثورات في تاريخ العالم العربي وتاريخ مصرنا الغالية .. وللحفاظ على الوطن وتحقيق الأمن والأمان لمصرنا الغالية وشعبها العظيم، وأن يديم على سيادتكم التوفيق والسداد تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية…وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام.