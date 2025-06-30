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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إعلام إسرائيلي: مستوطنون يحرقون منشأة عسكرية وسط الضفة الغربية

الضفة الغربية
الضفة الغربية
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية ، خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام إسرائيلي، قال إن مستوطنون يحرقون منشأة عسكرية إسرائيلية وسط الضفة الغربية بعد محاولات اقتحامها.

قالت مصادر في حزب الليكود الحاكم في إسرائيل ، لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الإثنين، إن احتمالات تدخل الكنيست لسن تشريع يؤدي إلى إنهاء محاكمة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو "ضئيلة للغاية"، في وقت تتزايد فيه التكهنات حول مآلات الحرب في غزة ومستقبل الحكومة.

ونقلت الصحيفة ، عن عضو بارز في الكنيست من حزب الليكود قوله: "لن تجرى انتخابات مبكرة في المدى القريب، كما لن يتم سن أي قانون جديد يتعلق بمحاكمة نتنياهو".

وأكد المصدر أن الأولوية داخل الحزب حالياً هي "الحفاظ على استقرار الائتلاف" ومواجهة التحديات الأمنية.

وفي ذات السياق، كشف مصدر مطلع للصحيفة ذاتها أن عددا من نواب الائتلاف الحاكم ناقشوا في الأسابيع الأخيرة إمكانية ربط اتفاق لإنهاء الحرب في غزة بترتيبات قانونية قد تؤدي إلى وقف محاكمة نتنياهو.

من جانب آخر، نقلت صحيفة هآرتس عن قادة كبار في الجيش الإسرائيلي قولهم إن الحرب في غزة "استنفدت أهدافها"، وإنه "لم يعد هناك ما يمكن توجيهه ضد حماس بعد مرور عامين من العمليات العسكرية المتواصلة".

القاهرة الإخبارية إعلام إسرائيلي غزة نتنياهو

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