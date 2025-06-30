موعد مباراة الهلال ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

يلتقي فريق الهلال السعودي نظيره مانشستر سيتي، الإنجليزي، فجر غد الثلاثاء، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويستهدف الهلال بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، مواصلة كتابة التاريخ، بتحقيق الفوز على مانشستر سيتي والتأهل للدور ربع النهائي.

الهلال هو الفريق العربي الوحيد الذي تأهل إلى الدور ثمن النهائي، بعد وداع أندية الأهلي المصري والوداد المغربي والترجي التونسي والعين الإماراتي للبطولة.

وتلقى الهلال ضربة موجعة بانتهاء مشوار نجمه سالم الدوسري في مونديال الأندية، بسبب الإصابة.

وكان الهلال احتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثامنة بكأس العالم للأندية برصيد 5 نقطة، متأخرًا بنقطتين عن ريال مدريد متصدر الجدول.

موعد مباراة الهلال ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة

وتذاع المباراة المرتقبة عبر شبكة “DAZN”، بجانب قناتي MBC مصر وMBC أكشن.

وتنطلق مباراة الهلال ومانشستر سيتي في الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب “كامبنج وورلد”.

في المقابل، يأمل مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا، في تجنب مفاجآت الهلال والعبور للدور المقبل.

وتأهل مانشستر سيتي الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش إلى ثمن النهائي، بعد تصدر المجموعة السابعة، برصيد 7 نقاط.