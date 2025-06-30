لاعب الزمالك السابق: كنت أتمنى استمرار المثلوثي

أعرب إسماعيل يوسف، نجم نادي الزمالك السابق، عن حزنه لرحيل التونسي حمزة المثلوثي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن صفوف الفريق الأبيض في الميركاتو الصيفي الجاري.



وقال إسماعيل يوسف، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «ام بي سي مصر»: "أنا زعلت جدًا على المثلوثي، أنا على المستوى الشخصي، المثلوثي، تعاملت معه لمدة 4 سنوات، هو محترم جدًا قائد داخل الملعب وخارج ملعب"..

وأضاف: "كنت أتمنى يستمر مع الزمالك ونصبر عليه في موضوع إصابته بالرباط الصليبي، ده من نوعية اللعيبة اللي يتصبر عليها داخل نادي الزمالك، أنا اتضايقت لرحيله، وكان يستحق فرصة للاستمرار مع الزمالك".



كشف أحمد حسن، كابتن منتخب مصر السابق، عن تصريحات حمزة المثلوثي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وقال حمزة المثلوثي: "سأظل محافظا على انتمائي للزمالك وعندما أعود لمصر في أي وقت سأذهب لمتابعة مباريات الزمالك من الاستاد".



وجه أمير مرتضى منصور، المشرف العام السابق على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة إلى حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد إعلان رحيله بشكل رسمي يعبر فيها عن تقديره له.