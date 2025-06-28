ناقد تونسي: المثلوثي نموذج للاعب المحترف..والجفالي سيكون مفاجأة

أكد عبدالكريم العابدي، ناقد رياضي تونسي، أن حمزة المثلوثي من أكثر اللاعبين التزاما داخل الملعب وخارجه.

وقال العابدي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "المثلوثي نموذج للاعب المحترف خلال مسيرته الكروية وقدم الكثير مع نادي الزمالك والجميع أشاد بإمكانياته خلال فترة تواجده مع القلعة البيضاء".

وأضاف: "المثلوثي مستواه تطور كثيرا مع نادي الزمالك ولذلك انضم إلى منتخب تونس في العديد من المناسبات السابقة، والجفالي سيكون مفاجأة لجماهير نادي الزمالك في الفترة القادمة".