حمزة المثلوثي: سأظل محافظا على انتمائي للزمالك وسأتابع مبارياته

كشف أحمد حسن، كابتن منتخب مصر السابق، عن تصريحات حمزة المثلوثي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وقال حمزة المثلوثي: "سأظل محافظا على انتمائي للزمالك وعندما أعود لمصر في أي وقت سأذهب لمتابعة مباريات الزمالك من الاستاد".



وجه أمير مرتضى منصور، المشرف العام السابق على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة إلى حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد إعلان رحيله بشكل رسمي يعبر فيها عن تقديره له.

وكتب أمير عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: “هتوحشنا يا محترم”.

ليرد عليه المثلوثي: “ ميرسي حبيبي ياميرو أنا حابب أشكرك أنت بالذات على الفرصة اللي اتحتهالي العب في الزمالك وعلى وقفتك معايا، في أصعب ظروفي، شكرا يا أخويا”.