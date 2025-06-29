الزمالك يتحرك في الظل.. المدير الرياضي الجديد يرسم الخطط خلف الستار

شدد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أن السرية التي يتبعها المدير الرياضي للنادي الأبيض في التعاقد مع الصفقات والمدرب الجديد تعد مهمة للغاية خلال الفترة الحالية.

وتحدث حسام المندوه، في تصريحات عبر برنامج "الكلام المظبوط" على إذاعة "أون سبورت إف إم": "بالتأكيد السرية مهمة فيما يخص ملف الصفقات والمدير الفني، كنا نلام في وقت سابق لأن أخبار الزمالك كانت على المشاع".

وأكمل: "لكن الآن هناك مدير رياضي مسؤول وهو جون إدوارد، وإن شاء الله سيكون هناك نتائج تُسعد الجماهير قريبًا".

وتابع: "حتى الآن لم نتلقَ خطة واضحة، لكن هناك عمل يتم على قدم وساق، وكل الأسماء التي تم طرحها في وسائل الإعلام بخصوص المدير الفني الجديد غير صحيحة، الأمور تتم بسرية تامة مع جون إدوارد، حتى إن مجلس الإدارة بأكمله لا يتابع الملف، بل هناك أشخاص محددون مسؤولون عنه".

وجدير بالذكر أن الزمالك يبحث عن التعاقد مع عدد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد تولي جون إدواردو مهمة المدير الرياضي للفارس الأبيض.