مصدر: الزمالك يجمد تحركاته لإعادة هيكلة قطاع الناشئين

استقر جون إدوارد، المدير الرياضي بنادي الزمالك، على تأجيل هيكلة قطاع الناشئين بنادي الزمالك خلال ذلك الموسم، على أن يبدأ العمل بتنظيم هذا الملف بشكل كامل في الموسم بعد المقبل، حيث أبلغ المدير الرياضي إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، بذلك الأمر ووافق على فكر المدير الرياضي الجديد.



وكشف مصدر داخل إدارة الزمالك، لـ “صدي البلد”، سبب تأجيل هيكلة قطاع الناشئين في الزمالك للموسم بعد المقبل، نظرا لرغبة جون إدوارد، في التفرغ الكامل لهيكلة فريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء هذا الموسم ثم يتفرغ في الموسم الذي يليه لتنظيم قطاع الناشئين.

وينهي المدير الرياضي للزمالك، خلال تلك الفترة صفقات الموسم الجديد 2025-2026، حتى يكون قائمة قوية تكون قادرة علاى المنافسة على كل البطولات.



وأشار المصدر إلى أن إدارة نادي الزمالك بدأت في اتخاذ إجراءات عملية نحو تأسيس شركة كرة القدم التابعة له، فى خطوة تُعد من بين الأهم فى تاريخه الإداري والاقتصادي، حيث تعتبر تلك الخطوة للتوجه نحو منظومة أكثر احترافية واستقلال مالي.



يشار إلى أن إدارة الزمالك تسعى إلى إعادة هيكلة منظومة كرة القدم بالكامل من خلال كيان إداري منفصل يتمتع بالاستقلال المالي والتشغيلي، لتطوير آليات الإدارة، وتحقيق عوائد مستدامة.

