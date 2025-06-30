رئيس جامعة بنها يوجه بتنفيذ خطة الأنشطة الطلابية خلال فترة الصيف

وجه الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها بضرورة الاهتمام بتنفيذ خطة الأنشطة الطلابية واستغلال فترة الإجازة الصيفية في عقد الندوات والفعاليات والأنشطة التوعوية المختلفة للاستفادة من طاقات الشباب، وتنمية روح الانتماء والولاء لديهم ، ومن أجل إستمرار دعم الطلاب الموهوبين واكتشافهم في مختلف المجالات.



واستعرض رئيس الجامعة خلال رئاسته مجلس الجامعة استعدادات موعد بدء الفصل الدراسي الصيفي، المقرر أن ينطلق منتصف يوليو القادم ، مؤكدا انه تم الانتهاء من إعلان ٢٥% من نتائج الكليات موجها بضرورة متابعة أعمال التصحيح وسرعة إعلان باقي النتائج خاصة فيما يتعلق بنتائج السنوات النهائية خلال الأسبوع الجاري.

وأوضح " الجيزاوي " أنه تم تخصيص عدد من المنح الدراسية داخل الجامعة لابناء سيناء وأبناء شهداء الجيش والشرطة والمتفوقين من طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، مؤكدا أن هذه المنح تأتي في إطار حرص جامعة بنها علي تقديم خدمة مجتمعية متميزة من خلال دعم وتحفيز الطلاب المتفوقين ، تأكيدا لدورهم المهم والمؤثر في تطوير العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي قيام شركة بداية بإطلاق مبادرة "هويتنا تميزنا" للعام الثاني والتى تستهدف الطلاب والخريجين والمجتمع المدني خلال فصل الصيف والذي يهدف لدعم وتطوير المهارات الشابة والتوعية المجتمعية.

كما أكد رئيس الجامعة خلال الجلسة علي ضرورة استئناف أعمال الصيانة السنوية للمباني والمنشآت الجامعية مع مراعاة الهوية البصرية للجامعة والتي بدورها تساهم في بناء صورة ذهنية قوية وإيجابية لدى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع المدني.