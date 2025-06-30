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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المتأهلون لدور الـ8 بكأس العالم للأندية

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

نجحت 4 فرق في حجز مقاعد دور ال8 من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.


ومازالت المنافسه مستمرة في دور ثمن النهائي لحجز 4 مقاعد جديدة والاقتراب من حصد اللقب الأول لكأس العالم للاندية بشكله الجديد.

وتأهل باريس سان جيرمان بعد إقصاء إنتر ميامي برباعية كما حقق فريق بايرن ميونخ الفوز على فلامنجو البرازيلي بأربعة أهداف مقابل هدفين .

وتأهل تشيلسي الإنجليزي بعد الفوز على بنفيكا البرتغالي بنتيجة أربع أهداف مقابل هدف وحيد وأقصى بالميراس مواطنه البرازيلي بوتافوجو من البطولة.

ليحسم الرباعي تشيلسي وبايرن ميونخ وبالميراس وباريس سان جيرمان التواجد في دور ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وتستمر المنافسة في دور ثمن النهائي بـ 4 مباريات قوية حيث يلعب إنتر ميلان أمام فلومينينسي اليوم الاثنين في تمام الساعة الـ 10 مساءً بتوقيت القاهرة

ويواجه مانشستر سيتي منافسه الهلال السعودي يوم الثلاثاء 1 يوليو في تمام الساعة 4 فجرًا بتوقيت القاهرة.


ويلعب ريال مدريد أمام يوفنتوس يوم الثلاثاء 1 يوليو  في تمام الساعة الـ 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويواجه بوروسيا دورتموند منافسه مونتيري المكسيكي يوم الأربعاء 2 يوليو في تمام الساعة 4 فجرًا بتوقيت القاهرة.

كأس العالم للاندية مانشستر سيتي الهلال السعودي ريال مدريد يوفنتوس

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