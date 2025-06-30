5 غيابات في صفوف الهلال السعودي قبل مواجهة مانشستر سيتي بكأس العالم للأندية

تلقى فريق الهلال السعودي ضربة قوية بعد تأكيد غياب 5 عناصر عن المشاركة في المباراة المرتقبة أمام مانشستر سيتي في دور ال16 من بطولة كأس العالم للأندية.

ويغيب عن الزعيم 5 لاعبين وعلى رأسهم المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش الذي يخضع لبرنامج علاجي قبل العودة للتدريبات والمشاركة في المباريات.

ويغيب سالم الدوسري عن المشاركة بسبب إصابة في العضلة الخلفية سيغيب على أثرها لمده تتراوح بين 4 لـ 6 أسابيع عن الملاعب.

كما يغيب الثلاثي مصعب الجوير وعبدالله الحمدان وعبدالإله المالكي حيث مازالوا في مرحلة التعافي من الإصابة التي داهمتهم في الفترة الأخيرة.

تشكيل الهلال المتوقع



ويستهدف الهلال بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، مواصلة كتابة التاريخ، بتحقيق الفوز على مانشستر سيتي والتأهل للدور ربع النهائي.

الهلال هو الفريق العربي الوحيد الذي تأهل إلى الدور ثمن النهائي، بعد وداع أندية الأهلي المصري والوداد المغربي والترجي التونسي والعين الإماراتي للبطولة.

تشكيل الهلال السعودي المتوقع ضد مانشستر سيتي

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: كانسيلو- تمبكتي - كوليبالي - لودي

الوسط: ناصر الدوسري - نيفيش - كنو - سافيتش

الهجوم: مالكوم - ليوناردو

وكان الهلال احتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثامنة بكأس العالم للأندية برصيد 5 نقطة، متأخرًا بنقطتين عن ريال مدريد متصدر الجدول.