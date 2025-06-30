تعرف على مصير عمر فرج مع الزمالك

كشف مصدر بنادي الزمالك عن مصير الفلسطيني عمر فرج مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الفترة المقبلة بعد عودته للفريق عقب انتهاء إعارته لنادي ديجرفورس السويدي.

وقال المصدر إنه سيتم ترك الأمر للمدير الفني الجديد وجون إدوارد المدير الرياضي لاتخاذ القرار المناسب بشأن عمر فرج سواء باستمراره مع الزمالك أو إعارته أو بيعه في فترة الانتقالات الصيفية.

وشدد المصدر على أن هناك اتجاه في النادي لرحيل اللاعب والتعاقد مع بديل في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة وأن الفترة الماضية شهدت ترشيح أكثر من لاعب فلسطيني للانضمام للفريق.