نقيب البيطريين: ثورة 30 يونيو أنقذت الوطن من الفوضى

وجه الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، مؤكدا أنها كانت "لحظة فارقة في تاريخ الوطن، أنقذت الدولة المصرية من الفوضى والانهيار، واستعادت هوية الدولة ومؤسساتها".

وقال نقيب الأطباء البيطريين، في بيان، إن ثورة 30 يونيو لم تكن فقط رفضا لحكم جماعة حاولت اختطاف الوطن، بل كانت أيضا إعلانا شعبيا عن الإرادة الحرة لملايين المصريين الذين خرجوا دفاعا عن الدولة المدنية، ولحماية أمن واستقرار البلاد.

وأضاف أن الأطباء البيطريين، كجزء من النسيج الوطني، يؤمنون بأهمية هذه الثورة وما أفرزته من تحولات كبرى على كافة المستويات، مشيرا إلى أن ما تحقق من إنجازات على مدار السنوات الماضية يؤكد أن الدولة ماضية بخطى ثابتة نحو بناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي، الجمهورية التي تضع الإنسان المصري في قلب أولوياتها.

وأكد نقيب الأطباء البيطريين، وقوف النقابة إلى جانب القيادة السياسية والدولة في مسيرة البناء والتنمية، والمساهمة من خلال دور الطبيب البيطري في دعم منظومة الأمن الغذائي والصحة العامة، مشددا في ختام تصريحاته على أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من التكاتف والعمل المشترك لاستكمال ما بدأته الدولة من مشروعات قومية طموحة في كل القطاعات.