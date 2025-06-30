ذكرى 30 يونيو.. عمال مصر يؤكدون التصدي لمحاولات عرقلة مسيرة التنمية

تقدم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبدالمنعم الجمل، بأسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى شعب مصر العظيم، وإلى القوات المسلحة الباسلة والشرطة المصرية الأوفياء، وذلك بمناسبة الذكرى الـ12 لثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال اتحاد العمال في بيان له، إن عمال مصر في هذا اليوم الوطني العظيم يتذكرون تلك اللحظة الفارقة التي تجلت فيها إرادة الشعب المصري الأبية، ونهض فيها الملايين في مشهد تاريخي غير مسبوق، ليصححوا مسار الوطن ويحموا هويته من براثن التطرف والظلام، مشيرا: "لقد كانت ثورة 30 يونيو تعبيرا صادقًا عن وعي الشعب المصري وقدرته على حماية دولته ومؤسساته".

ولفت البيان: لقد قامت هذه الثورة المباركة لترسي دعائم دولة قوية حديثة، قائمة على مبادئ العدل والمساواة والعيش المشترك، ولتفتح آفاقا جديدة للتنمية والبناء، مردفا: ومنذ ذلك الحين، "شهدت مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نهضة شاملة في كافة القطاعات، تجلت في المشروعات القومية الكبرى التي أعادت لمصر مكانتها، وعززت من قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة".

وتابع البيان، أن عمال مصر الذين كانوا في طليعة هذه الثورة، يؤكدون اليوم التزامهم الكامل بمواصلة العمل الجاد والمخلص، يدا بيد مع قيادتنا الرشيدة لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق تطلعات الشعب المصري في حياة كريمة ومستقبل مزدهر.

واختتم الاتحاد بيانه بالتأكد، أنهم يجددون العهد بأن يكونوا دوما السند والعضد للوطن وأن يعملوا بجد واجتهاد في المصانع والحقول ومواقع العمل، مساهمين بفعالية في دفع عجلة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي، كما أكدوا دعمهم الكامل للجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الأمني والاقتصادي في البلاد، ومواجهة كافة التحديات التي قد تعترض مسيرة التنمية.