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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الصناعة تعلن نتائج الطرح العاشر للأراضي الصناعية عبر المنصة الرقمية

كامل الوزير
كامل الوزير
محمد صبيح

أعلنت وزارة الصناعة، عن نتائج الطرح العاشر للأراضي الصناعية، الذي تم إجراؤه من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، في الفترة من 1 إلى 15 يونيو 2025، والذي أعلن عنه رسميا الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مطلع الشهر الجاري، والذي شمل طرح 1800 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق موزعة على 20 محافظة بمساحات متنوعة تتجاوز 9 ملايين متر مربع وذلك بعد انتهاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية من فحص كافة الطلبات الواردة والدراسات المقدمة سواء المالية أو الفنية لضمان حصر المنافسة على حجز الأراضي بين المستثمرين الجادين.

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن تلقي ١١٠٧ طلب استثماري عبر منصة مصر الصناعية الرقمية وتم دراسة وتقييم هذه الطلبات بدقة وتم تغذية المنصة بنتائج فحص الطلبات، حيث تم استبعاد ٥٠٢ طلب طبقا لمعايير المفاضلة المعتمدة، وقبول عدد ٤٠٢ طلب بعد استيفائها كافة المستندات وتقدمها بدراسات فنية ومالية مقبولة وتخصيص أراض لهم .

يأتى ذلك استكمالا لتطبيق منظومة إلكترونية متكاملة لتخصيص الأراضي الصناعية، والتي تعتمد على أعلى درجات الشفافية، وسرعة الإنجاز، من خلال آليات مفاضلة إلكترونية دقيقة ومعلنة، تُنَفذ بالكامل عبر المنصة الرقمية.

هذا واعلنت الوزارة انه ولاول مرة في منظومة تخصيص الأراضي الصناعية في مصر، تتم إجراء القرعة "إلكترونيا" عبر منصة مصر الصناعية الرقمية بين الطلبات المتقدمة على قطع بعينها والتي تساوت في معايير المفاضلة المحددة والمعلنة وذلك دون تدخل اي عنصر بشري على الإطلاق، وهي آلية جديدة تعكس التزام الدولة بالحياد التام والنزاهة الكاملة في التعامل مع المستثمرين وحرص الوزارة على تحقيق أقصى درجات العدالة وتكافؤ الفرص.

وقد اشتمل الطرح العاشر على الاراضي الشاغرة في ٣٤ مناطق الصناعية في 20 محافظة، وغطّى أنشطة صناعية متعددة شملت الصناعات الغذائية، الدوائية، الهندسية، الكيماوية، مواد البناء، والغزل والنسيج، وبمساحات تبدأ من 200 م² وتصل إلى 490 ألف م²، وقد شملت المحافظات التي تضمنها الطرح كل من الفيوم، البحيرة، الإسماعيلية، سوهاج، قنا، المنيا، أسيوط، بورسعيد، شمال سيناء، أسوان، المنوفية، مطروح، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الأقصر، القاهرة، الشرقية، بني سويف، والوادي الجديد.

 أكدت الوزارة أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد انتهت من دراسة كافة الطلبات المقدمة إلكترونيًا بعد اقل من اسبوعين من غلق باب التقديم في اطار الالتزام بتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ويمكن للمتقدمين معرفة نتائج الطرح وموقف طلباتهم بخطوات بسيطة من خلال الدخول على موقع المنصة www.madein.eg.

 كما تقرر قيام هيئة التنمية الصناعية بإخطار المستثمرين عن طريق إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) ورسائل بالبريد الإلكتروني لإفادتهم بنتيجة الطرح والقطع المخصصة لهم.

كما وفّرت الوزارة مجموعة من التيسيرات التحفيزية في هذا الطرح مما جعل الاقبال كبير على التقدم ، من بينها إتاحة نظامى التملك وحق الانتفاع بأسعار الترفيق الفعلية وتخفيض جدية الحجز إلى ١٠ % و إلغاء الضمان المالي بالكامل مع الإعفاء من رسوم تقديم العروض وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة، و خصم 50% من رسوم دراسة الطلب و إلغاء الضمان المالي بالكامل فضلا عن إتاحة التقديم على فرصتين بدلًا من واحدة.

أفادت وزارة الصناعة أن معايير المفاضلة الإلكترونية قد منحت أولوية نسبية للمستثمرين الجادين، خاصة لمن سبق لهم التقدم في الطرح التاسع ولم تُخصص لهم أراضٍ، بشرط عدم سحب مبلغ جدية الحجز وتقديم دراسات فنية ومالية مقبولة

وأشارت الوزارة إلى أن الطرح القادم سيتم الإعلان عنه في سبتمبر 2025، ضمن جدول زمني ثابت لطرح الأراضي الصناعية المرفقة كل 3 أشهر في اطار سياسة الوزارة لضمان استدامة عملية توفير الأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين الجادين للبدء الفورى في اقامة مشروعاتهم الصناعية.

القطاع الصناعي بيئة الاستثمار اراض صناعية الطرح العاشر للأراضي الصناعية

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