توطين صناعة الإلكترونيات في مصر: خطوة نحو الريادة الإقليمية

تشهد مصر جهودًا مكثفة لتوطين صناعة الإلكترونيات بهدف تعزيز مكانتها الاقتصادية ودفع عجلة التنمية الصناعية.

وفي هذا السياق، أصبح قطاع الإلكترونيات أحد الركائز الأساسية التي تسعى الدولة إلى تطويرها من خلال استقطاب الشركات العالمية وتقديم الدعم الحكومي اللازم.

يعد مصنع تشاومي في مصر نموذجًا للنجاح في مجال توطين التكنولوجيا. المصنع، الذي يُعد الثاني عالميًا من حيث معايير الصناعة لشركة "تشاومي" بعد الصين، و يتمتع بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 ملايين هاتف محمول سنويًا. كما يوفر المصنع فرص عمل مباشرة لقرابة 1200 عامل مصري بالإضافة إلى 2000 فرصة عمل غير مباشرة مما يعكس دوره الحيوي في دعم سوق العمل المحلي.

صرّح إسلام عادل، مدير مصنع الصافي والوكيل الحصري لتشاومي العالمية في مصر قائلًا: لدينا 9 مصانع على مستوى العالم، ومصنع مصر يحتل المرتبة الثانية عالميًا.

بدأنا بتصنيع الهواتف المحمولة ثم توسعنا بقوة في مجال التلفزيونات. نسبة المكون المحلي في التلفزيونات وصلت إلى 45% ونعمل على زيادتها إلى 65%.

كما أننا نعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في الهواتف المحمولة، وسيتم قريبًا تصنيع شواحن الهواتف بالكامل محليًا."

وأكد عادل أن “الثقة في المنتج المصري تزداد يومًا بعد الآخر بفضل التطور الملحوظ في جودة الصناعة المحلية.”

دعم حكومي لتعزيز التوطين

وقال أن الحكومة المصرية تلعب دورًا محوريًا في دعم توطين صناعة الإلكترونيات من خلال توفير برامج تدريبية لتأهيل الكوادر المحلية، وتقديم حوافز استثمارية للشركات العالمية. كما تعمل على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مثل التعاون بين مصنع تشاومي وشركة النصر للسيارات