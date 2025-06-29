اتحاد الصناعات يكشف تفاصيل زيادة أسعار السجائر

كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، تفاصيل جديدة بشأن زيادة أسعار علب السجائر، مشيرا إلى أن نظرا لطلبات الشركات ووضع السوق الراكد، ستتم زيادة الضريبة الثابتة وفقا لشرائح السجائر بقيمة ٥٠ قرشا.

قرار وزير المالية جريء وفي توقيته

وأضاف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن هناك ضريبة متغيرة وهي ٥٠٪ من سعر البيع للمستهلك، ليرتفع الحد الأدنى من السجائر مثل كليوباترا إلى ٤٨ جنيها بدلا من ٣٨ جنيها ، كما أن الشريحة الوسطى ستتحرك من ٥٦ جنيها إلى ٦٩ جنيها، وبالنسبة الشريحة العليا فلن تقل عن ٩٦ جنيها".

وتابع إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن قرار وزير المالية جريء وفي توقيته، ونرفع له القبعة، فهذا الوزير لديه إحساس عالي بالشركات، وهذا القرار سينعكس على خزينتي الشركات والدول".