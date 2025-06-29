تحريات المباحث: ماس كهربائي وراء حريق شقة عابدين

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في إخماد حريق شقة سكنية بشارع شريف في عابدين، بدون إصابات أو خسائر بشرية.

حريق يلتهم شقة سكنية في عابدين

وكشفت المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة أن الحريق اندلع عصر اليوم الأحد نتيجة ماس كهربائي في الشقة.

حريق شقة عابدين

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد باندلاع حريق في شقة سكنية بعقار مكون من 9 طوابق.

على الفور تم الدفع ب 3 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق واخماده ومنع امتداده بدون إصابات أو خسائر بشرية.