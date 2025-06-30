الشرع يطالب بإنسحاب إسرائيلي من الجولان لعقد سلام

طلب نتنياهو بوقت سابق خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال التواصل حول وقف إطلاق النار بين إسرائيل،وإيران رغبته في تحقيق اتفاق سلام مع الدولة السورية حسب ما أعلن عنه ترامب بوقت سابق.

وجدد تلك الدعوة بالوقت الراهن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر،وفي تلك الأثناء يجرى مسؤولون أمريكيون ترتيبات عقد لقاءات سورية إسرائيلية برعاية أمريكية من أجل التوصل لاتفاق سلام شامل بين سوريا،وإسرائيل.

وتطرح إسرائيل الإنسحاب من الأراضي السورية التي احتلتها ديسمبر عام 2024 عقب رحيل الرئيس السوري السابق بشار الأسد،وأن تصبح هضبة الجولان السورية المحتلة بواسطة القوات الإسرائيلية منذ عام 1967 حديقة للسلام مع بقاء إسرائيل بها،وهو ما يهدد توقيع سلام حقيقي.

ونقل مسؤولون أمريكيون رسالة الشرع التي تدعوا لانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية قبل الحديث عن السلام بتلك المفاوضات المحتملة حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.