محافظ الغربية يتفقد مركز الرعاية الصحية بسيجر وأعمال تطوير محيط السيد البدوي

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جولة ميدانية مفاجئة، شملت تفقد مركز الرعاية الصحية الأولية بمنطقة سيجر بمدينة طنطا، في إطار حرصه على متابعة كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين على أرض الواقع، والوقوف على مستوى أداء المنشآت الصحية الحيوية.

جهود محافظ الغربية

وخلال تفقده للمركز، شدد المحافظ على ضرورة تقديم خدمة صحية لائقة ومتطورة للمواطنين، موجّهًا بتوفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية، وضمان تواجد الأطقم الطبية بانتظام، وتحسين بيئة العمل بما ينعكس مباشرة على جودة الرعاية الصحية المقدمة.

واستمع المحافظ إلى عدد من المواطنين داخل المركز، واطمأن على مدى رضاهم عن الخدمات، مؤكدًا أن صحة المواطن تمثل أولوية قصوى في خطط المحافظة، وأن الارتقاء بالمنظومة الصحية على رأس جدول أعمال الجهاز التنفيذي.

دعم الأسر والعائلات

وأكد اللواء أشرف الجندي أن مراكز الرعاية الصحية الأولية تُعد خط الدفاع الأول في المنظومة الطبية، ويجب دعمها باستمرار لتأدية دورها بكفاءة، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تتهاون في متابعة الأداء داخل كافة المرافق الخدمية، وأن الجولات المفاجئة مستمرة لتحقيق الرقابة الميدانية الفعلية.

جولة ميدانية

وعقب تفقده لمركز سيجر، انتقل محافظ الغربية إلى محيط مسجد السيد البدوي، لمتابعة أعمال التطوير الجارية ضمن خطة التنسيق الحضاري وإعادة تنظيم المنطقة كأحد أهم المقاصد الدينية والثقافية في دلتا مصر.

واطلع المحافظ على نسب التنفيذ، ووجه بالإسراع في تنفيذ الأكشاك الموحدة، ورفع كفاءة الأرصفة والمرافق، وتحسين الصورة البصرية بما يتماشى مع مكانة المسجد التاريخية.

وأوضح المحافظ أن تطوير محيط مسجد السيد البدوي يجري ضمن خطة شاملة تهدف إلى تنظيم الحركة التجارية، وتقديم بيئة حضارية للزوار، إلى جانب تعزيز الجانب الجمالي للمنطقة، بما يعكس وجه طنطا الحقيقي كمدينة تراثية وروحية ذات طابع خاص.

وفي ختام الجولة، شدد اللواء الجندي على أن محافظة الغربية تتحرك وفق رؤية متكاملة لتحسين جودة حياة المواطن، تقوم على تطوير الخدمات الحيوية، ورفع كفاءة المنشآت، وتعزيز الاستجابة الميدانية لكافة احتياجات الشارع الغربي، تحقيقًا لمبدأ “خدمة المواطن أولاً.