إيران تطالب بضمانات عدم التعرض لهجوم خلال المحادثات القادمة

طالبت الدولة الإيرانية اليوم الإثنين تقديم ضمانات أمريكية بعدم تعرضها لهجوم خلال استئناف المحادثات القادمة حسب ما قاله مساعد وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانتشي لوسائل الإعلام الإيرانية.

تعرضت الدولة الإيرانية في ال13 من يونيو لمفاجأة عندما كان يستعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للقاء المفاوض الأمريكي ستيف ويتكوف للتفاوض حول الملف النووي الإيراني،وكانت المفاجأة بقيام إسرائيل بتوجيه ضربات عسكرية لإيران.

واستمرت المعارك العسكرية لمدة 12 يوما،وانخرطت الولايات المتحدة الأمريكية في الصراع عندما قصفت المنشآت النووية الإيرانية نطنز وفوردو وأصفهان وتخشى طهران من تكرار سيناريو الهجوم عليها عند العودة مرة أخرى لطاولة المفاوضات مع الجانب الأمريكي.

وتشترط الولايات المتحدة بالمفاوضات القادمة توقُف إيران عن تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات الأمريكية الاقتصادية عن طهران.