نائب المندوب الفلسطيني بمجلس الأمن الدولي يدعو لوقف القمع الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني

دعا نائب المندوب الفلسطيني بمجلس الأمن الدولي ماجد بامية اليوم الإثنين خلال جلسة حول الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية إلى ضرورة وقف القمع الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

ووقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين بسبب عدم اعترافهم بوجود الدولة الفلسطينية،ودعا المندوب الفلسطيني إلى احلال السلام بالمنطقة عبر إقامة الدولة الفلسطينية،وتنفيذ حل الدولتين،وهو ما سيوفر الأمن لإسرائيل واستمرارها.

وندد المندوب الفلسطيني بحصار الجوع الذي شنه نتنياهو ضد قطاع غزة لمدة ثلاثة أشهر والذي قد يتسبب بمجاعة للشعب الفلسطيني،وهو ما حذرت منه رئيسة برنامج الغذاء العالمي سيندي ماكين من وقوع كارثة المجاعة لمليون ونصف إنسان حالة استمرار الحصار الإسرائيلي.