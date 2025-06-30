خيري رمضان: “لم نهاجم الإخوان.. ولميس الحديدي انهارت عقب إعلان فوزهم”

تساءل الإعلامي خيري رمضان خلال تقديم برنامج «مع خيري» المذاع عبر قناة «المحور»؛ قائلا: «هل خططنا لإسقاط الإخوان؟»؛ ليستكمل: «والله لأ، والله لم يكن في الحسبان، وكنت بشتغل هواء وانا أعلنت نتيجة فوز مرسي على قناة cbc، ساعتها زميلتي لميس الحديدي كان المفروض تستلم مني حالها انهيار في الداخل، ما قدرتش».

الانتخابات والإخوان

واستكمل الإعلامي خيري رمضان: «كانت مفاجأة، ولكن قلنا إنه طالما الشعب أراد هذا ياخدوا فرصة، ياخدوا الفرصة والانتخابات قادمة والشعب موجود، كنا صادقين وبنعاملهم كويس، واللي هيقولك غير كده لأ،خلاص أمر واقع انتوا جيتوا بالانتخابات والشعب اختاركم».

وأضاف «رمضان»: «فوجئنا إن مصر بالكامل تتغير، وفيهم شخصيات لما كانت تقابلك كانت تكلمك كده، وصفوت حجازي قالي انا ماليش دعوة انا راجل بتاع علم، وبعد الإخوان صفوت يقولك انت عاوز أي؟، وكانت لغته شديدة الفجاجة، الراجل أبو عين منكسرة نسبة التحول كانت رهيبة».