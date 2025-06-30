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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مستشار خامنئي: سنُشكل الشرق الأوسط الجديد حالة تعرضنا لهجوم صهيو أمريكي جديد

اللواء سيد يحيى وصفى
اللواء سيد يحيى وصفى
محمد عبد المعز

قال مستشار المرشد الإيراني اللواء سيد يحيى وصفي اليوم الإثنين ، إن إيران سوف تُشكل الشرق الأوسط الجديد حالة التعرض لهجوم أمريكي إسرائيلي جديد خلال الفترة القادمة، حسب وسائل الإعلام الإيرانية.

يأتي هذا التحذير من الجمهورية الإيرانية عقب مطالبة الخارجية الإيرانية بالحصول على ضمانات بعدم التعرض لهجوم إسرائيلي جديد، خلال استئناف التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية ، والتي ستكون بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي للسلام بالشرق الأوسط.

وردت إيران على الهجوم الأمريكي، الذي استهدف منشآتها النووية باستهداف قاعدة العديد الأمريكية، وتقول طهران بالوقت الراهن بإنها استخدمت 5% من قدراتها العسكرية بالمواجهة الأخيرة مع إسرائيل، وباقي معداتها العسكرية سليمة.

وأعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بوقت سابق الاستعداد لتحقيق التعاون الكامل مع مجلس التعاون الخليجي.

كما قام رئيس الأركان الإيراني اللواء عبدالرحيم موسوى، بالتأكيد على التنسيق الدفاعي المشترك مع المملكة العربية السعودية خلال اتصال هاتفي مع الأمير خالد بن سلمان بوقت سابق.

اللواء سيد يحيى وصفي مستشار المرشد الإيراني الشرق الأوسط الجديد لهجوم أمريكي إسرائيلي ضمانات

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