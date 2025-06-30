مستشار خامنئي: سنُشكل الشرق الأوسط الجديد حالة تعرضنا لهجوم صهيو أمريكي جديد

قال مستشار المرشد الإيراني اللواء سيد يحيى وصفي اليوم الإثنين ، إن إيران سوف تُشكل الشرق الأوسط الجديد حالة التعرض لهجوم أمريكي إسرائيلي جديد خلال الفترة القادمة، حسب وسائل الإعلام الإيرانية.

يأتي هذا التحذير من الجمهورية الإيرانية عقب مطالبة الخارجية الإيرانية بالحصول على ضمانات بعدم التعرض لهجوم إسرائيلي جديد، خلال استئناف التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية ، والتي ستكون بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي للسلام بالشرق الأوسط.

وردت إيران على الهجوم الأمريكي، الذي استهدف منشآتها النووية باستهداف قاعدة العديد الأمريكية، وتقول طهران بالوقت الراهن بإنها استخدمت 5% من قدراتها العسكرية بالمواجهة الأخيرة مع إسرائيل، وباقي معداتها العسكرية سليمة.

وأعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بوقت سابق الاستعداد لتحقيق التعاون الكامل مع مجلس التعاون الخليجي.

كما قام رئيس الأركان الإيراني اللواء عبدالرحيم موسوى، بالتأكيد على التنسيق الدفاعي المشترك مع المملكة العربية السعودية خلال اتصال هاتفي مع الأمير خالد بن سلمان بوقت سابق.