أمير هشام: 3 عروض رسمية على طاولة اتحاد الكرة لاستضافة السوبر المصري

أكد الإعلامي أمير هشام، أن العروض الرسمية التي وصلت اتحاد كرة القدم المصري لاستضافة كأس السوبر المحلي، من الكويت والسعودية، وكذلك مدينة دبي الإماراتية.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: العرض الإماراتي من دبي وليس أبوظبي التي تم التراجع عن إقامة البطولة فيها بسبب احداث الموسم الماضي رغم محاولات هاني أبوريدة منذ الأمس مع الجانب الاماراتي لإقامة البطولة هناك.

وأضاف: الاتحاد الكويتي قدموا عرضا جيدًا لاستضافة السوبر المصري، والاتصالات قوية للغاية.

وأكمل: خلال قرعة الدوري سوف يتم مناقشة فكرة تعديل اللائحة، وهناك أندية الزمالك وسيراميكا وزد وفاركو قاموا بإرسال بعض التعديلات، والزمالك ركز على بند الانسحاب بأن يتم خصم 6 نقاط بشكل مباشر.

وزاد: الأهلي وبيراميدز لم يرسلا أي مقترحات على تعديلات لائحة رابطة الأندية في الموسم المقبل.